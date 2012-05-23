К программе удешевления ипотеки присоединился "Укргазбанк"

К программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками на объектах незавершенного строительства присоединился "Укргазбанк".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

«Укргазбанк, Ощадбанк, Брокбизнесбанк в Киеве совместно с Киевгорстроем они уже работают. В Киеве более 100 человек уже заявили желание подписать эти договоры», - отметил он.

По словам А.Близнюка, на реализацию программы в июне выделено 30 млн грн.

«Те, кто в мае уже будет иметь договоры, в июне получит компенсацию», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, договоры на приобретение жилья по программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками в объектах незавершенного строительства начнут заключать на следующей неделе, после утверждения Министерством экономики порядка распределения средств между регионами.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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