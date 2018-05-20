«Киевгорстрой» готовится к IPO

Крупнейший украинский застройщик готовится к прохождению международного аудита «большой четверки», предшествующего первичному размещению акций (IPO) и изучает возможность выпуска облигаций. Об этом, а также об агрессивном развитии, пополнении земельного банка холдинга, ситуации с возвращением акций компании городу рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН новый глава правления – президент ПАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» Игорь Кушнир.

В прошлом году холдинг построил 260 тыс. кв.м жилья в Киеве и регионах (Буча, Житомир, Полтава, Севастополь), в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 230,8 тыс. кв.м жилья (216,3 тыс. кв.м — в Киеве). Сегодня в портфеле компании находится около 20 га свободной земли в столице, холдинг также присматривается к новым участкам. При этом развиваться «Киевгорстрой» планирует в Киеве, а в регионах (в Луганске, Житомире, Полтаве, Севастополе и Буче) собирается завершить начатые объекты, предложив их в программу президентской ипотеки под 3%.

- Игорь Николаевич, собирается ли "Киевгорстрой" искать новые источники финансирования: выпускать акции, брать кредиты, выходить на IPO?

- Я думаю, да. Мы изучаем возможность выпуска облигаций, работаем с банками. Ну и постепенно планируем готовиться к выходу на IРО, я думаю, это цель любой публичной компании. Подготовка компании к прохождению международного аудита

«Большая четвёрка» - четыре крупнейших в мире аудиторские компании: Deloitte; PricewaterhouseCoopers; Ernst & Young; KPMG

«большой четверки» будет серьезно способствовать продвижению на рынке строительства, позволит воплотить в жизнь разрабатываемые амбициозные проекты компании.

- Какой вы видите стратегию развития холдинга на ближайшие годы? Планирует ли «Киевгорстрой», кроме эконом-жилья, осваивать новые ниши?

- «Киевгорстрой» занимается не только социальным, доступным жильем, строим и спортивные комплексы, и торговые комплексы, и школы, и элитное жилье мы строим. Мы все строим, по большому счету.

Я человек, который спокойно на месте не сидит. Я думаю, что мы будем развиваться агрессивно. Думаю, что количество строек будет увеличиваться с каждым месяцем.

- Сколько жилья планируете ввести до конца года?

- Не меньше того, что запланировано, 230 тыс. кв. м жилья в Киеве, но рассчитываем по итогам первого полугодия пересмотреть планы в сторону увеличения. Для этого, вроде бы, складываются благоприятные условия.

Основной акцент делаем на развитие рынка жилищного строительства в Киеве, и совсем не потому, что нам не интересны регионы. Просто стратегия компании такова, что в регионах строят местные строительные организации, мы же организовываем процесс строительства и привлекаем средства. Пост-кризисная ситуация характерна тем, что рынок строительных предложений сейчас находится в стадии реструктуризации. Поэтому, для эффективной реализации проектов есть смысл несколько подождать, может быть, найдем новых, более ответственных и надежных исполнителей. Старые объекты закончим, новые будем рассматривать после серьезного анализа.

- Планируются какие-либо изменения в менеджменте и структуре компании? Свою команду планируете привести?

- Менеджмент компании – это организм. Как в любом организме, есть какие-то изменения – кто-то уходит на пенсию, где-то подрастает молодая амбициозная молодежь. Я думаю, изменения будут в любом случае.

Я считаю, что на данном этапе команда руководителей, которые работают в «Киевгорстрое» - это слаженный механизм, разрушать никто ничего не собирается. Если и будут какие-то изменения, то только для усиления этого коллектива.

- Раньше вы говорили, что «Киевгорстрой» будет осваивать все имеющиеся в распоряжении земельные участки, которых хватит на 3 года работы. Каким земельным фондом сегодня располагает компания, и как собираетесь его пополнять в будущем, ведь в Киеве свободной земли практически не осталось?

- У нас достаточно земельных участков для реализации программы размещения строительства на ближайшие три года. Что касается земли для размещения новых объектов, она в городе есть, по крайней мере новый генеральный план Киева не фиксирует дефицита. Поэтому, я бы говорил, что в Киеве нет не свободной земли, а бесхозной земли. Так это и хорошо, теперь городская власть должна разобраться и принять решение: хочешь строить на отведенной тебе ранее земле – докажи, что можешь, и строй. Не можешь – отдай землю обратно, будет строить тот, кто способен. Так что, думаю проблем с земельными участками, в самое ближайшее время, ещё не возникнет.

- Есть ли в активе компании проблемные земельные участки? Я знаю, что раньше были проблемы с некоторыми участками для инвесторов «Элита-Центр». Как вы намерены с ними поступить?

- У нас нет никаких проблемных участков. Есть у нас обязательства перед городской общиной, перед людьми, которые в свое время попали на аферу «Элита Центр», но мы свои обязательства выполним на все 100%.

- С юридической точки зрения, поставлена ли точка в вопросе возвращения в коммунальную собственность 80% акций холдинга?

- Да. Там есть еще определенные моменты по определенным предприятиям, которые по дороге пытались украсть. Но в 80% «Киевгорстроя» точка поставлена.

- Как вы относитесь к популярной ныне схеме продажи пакета акций коммунальных предприятий частным инвесторам, как это делается в сфере энергетики? На ваш взгляд, была бы такая схема эффективной для «Киевгорстроя»?

- Я считаю, это неправильно. «Киевгорстрой» - это олицетворение Киевской городской администрации. Я считаю, раз уж люди верят «Киевгорстрою», ничего менять не стоит.

- Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на рынке жилищного строительства в Киеве? Какие проблемы необходимо решить в первую очередь? Какие законодательные изменения компания намерена инициировать?

- Проблем больше, чем положительных моментов. Но те инициативы, которые выдвинул Президент (удешевление процентных ставок по ипотеке для покупки жилья очередниками на первичном рынке – авт.) – это очень серьезная инициатива, потому что 3% даже Европа не дает. Если это все будет идти такими же темпами, как сейчас двигается, думаю, это очень хорошее подспорье для строителей. Именно для строителей, а не для перепродажников, которые выходят на вторичный рынок.

Одна из самых больших проблем – это неурегулированные вопросы земельного законодательства. Коммунальные предприятия могут получать земельные участки в аренду без аукциона. А предприятия, которые «де-юре» не являются коммунальными, хотя «де-факто» - именно такие, уже нет. А процедура проведения аукциона тоже пока не прописана и не утверждена. Замкнутый круг!

- Раньше «Киевгорстрой» планировал заниматься реконструкцией «хрущевок». Сейчас это перспективное направление?

- Мы не рассматривали эти вопросы. Кроме того, что нет закона, есть еще и человеческий фактор. Реконструкция «хрущевок» – именно проблема, снятие которой зависит от наличия законодательной базы и разработки местных условий и правил. Без этих условий делать какие-либо заявления и предпринимать любые действия невозможно. Мы готовы к участию в реализации проектов реконструкции, но хотим увидеть «правила игры». Готовы включиться в их разработку, обсуждение и утверждение. Мы считаем, что время для действий пришло, но понимаем, что «критическая масса» для снятия проблемы ещё не набрана.

- Спасибо за беседу.

Татьяна Акимова (УНИАН)