Кабмин утвердил порядок использования средств на защиту акватории Азово-Черноморского побережья

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2012 году средств для реконструкции и строительства очистных сооружений и других объектов с целью защиты акватории Азово-Черноморского побережья и бассейнов рек Днепр и Северский Донец от загрязнения, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2012 году в госбюджете на это предусмотрено 640 млн грн.

Согласно соответствующему правительственному постановлению, планируется строить новые очистные сооружения и модернизировать существующие, что окажет влияние как на экологическое состояние территорий, так и на качество жизни людей.

«Средства будут направлены на модернизацию систем централизованного водоотвода, внедрение новейших технологий очистки сточных вод на сооружениях закрытого типа. Это, в частности, предусматривает использование ведущего европейского опыта ... усилия будут сосредоточены на объектах незавершенного строительства канализационно-очистных сооружений», - сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

Перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, формируется и утверждается Минрегионом на основе предложений Совета министров АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций. Рассмотрение предложений по формированию перечня объектов осуществляет комиссия, состав которой утверждает Минрегион.

Благодаря этой программе планируется сохранить и восстановить морские акватории, крупные и ценные водные артерии страны и их побережья.