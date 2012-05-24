На Троещине реконструируют парковую зону площадью почти 8 га

Киевсовет передал в постоянное пользование Деснянской райгосадминистрации земельные участки площадью 7,99 га для реконструкции парковой зоны в четвертом микрорайоне жилого массива Вигуровщина-Троещина.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии. За него проголосовали 90 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

Речь идет о трех земельных участках площадью: 7,4 га, 0,4 га и 0,1 га. Согласно документам размер земельного налога будет составлять 582,4 тыс. грн.

По информации депутата Киевсовета, председателя постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Дениса Москаля, проект реконструкции парковой зоны предусматривает высадку новых деревьев, установку системы полива зеленых насаждений, установку двух фонтанов и освещение территории.

Депутат напомнил, что Киевсовет в феврале 2012 года предоставила статус сквера земельному участку площадью 0,36 га по улице Оноре де Бальзака, 88-90 в Деснянском районе.