Договор аренды с застройщиком на Прорезной расторгнут

Киевсовет решил расторгнуть договор аренды земли по улице Прорезной, 3-5 в Шевченковском районе столицы, которая была передана ООО «Парус» в долгосрочную аренду на 25 лет для строительства и эксплуатации предприятия общественного питания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии. За него проголосовали 95 из 106 зарегистрированных в зале депутатов.

Решением Киевсовета от 14 июля 2011 года был удовлетворен протест заместителя прокурора Киева и отменен п. 5 решения Киевсовета от 10 июля 2003 года о предоставлении указанного земельного участка застройщику. В то же время договор аренды земельного участка от 11 ноября 2003 года не расторгнут и не снят с регистрации. Потому возникла необходимость в принятии сегодняшнего решения.

Речь идет о земельном участке на Прорезной площадью 0,69 га, который, согласно Генплану развития Киева, определен как зеленая зона столицы.

В сегодняшнем решении отмечается, что Главное управление земельных ресурсов КГГА должно зафиксировать в Книге записей госрегистрации расторжение данного договора и снять его с регистрации, а также проинформировать ООО «Парус» о принятии этого решения.