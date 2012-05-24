Киевсовет разрешил приватизацию помещений в столичных общежитиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующий проект решения депутаты поддержали сегодня на пленарном заседании сессии Киевсовета.

Согласно решению Киевсовета, 25 общежитий, которые находятся в коммунальной собственности территориальной общины г. Киева, останутся в статусе «общежитий», а их жители получат право на приватизацию в них жилых и нежилых помещений.

Как отметила на брифинге заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега, это позволит улучшить эксплуатацию указанных общежитий, обеспечит надлежащее содержание и обустройство придомовых территорий и позволит создать объединение совладельцев общежитий.

«Это чрезвычайно важное социальное решение, которое направлено на реализацию имущественных прав малообеспеченных слоев населения. Тысячи людей получат возможность стать владельцами квадратных метров, на которых живут, а город сможет обеспечить надлежащий уровень обслуживания этих домов», - сказала Г.Герега.

Таким образом, во всех 36 общежитиях, которые находятся в коммунальной собственности города, теперь разрешена приватизация помещений. Впрочем, городские власти продолжают работу по принятию общежитий в коммунальную собственность с целью их приватизации жителями, подчеркнули в Киевсовете.