Депутаты по предложению Президента отклонили изменения в закон об ОСМД

Верховная Рада прислушалась к предложению Президента Украины и отклонила ранее принятый Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 253 народных депутата из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот закон был принят парламентом 15 марта 2012 года.

Между тем, Президент указал, что анализ закона, который поступил на подпись, показал, что предусмотренные в нем механизмы не будут способствовать решению неотложных вопросов создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирного дома, являются несовершенными и концептуально невзвешенными, не защищают в полной мере права владельцев жилья. В частности, положения закона создают риски нарушения конституционного права каждого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, не отвечают конституционным принципам защиты права частной собственности, в частности права человека владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, обязанности государства обеспечивать защиту прав всех субъектов права собственности, нерушимости права частной собственности, равенства перед законом всех субъектов права собственности (статьи 13 и 41 Конституции Украины), могут привести к неконтролированному отчуждению от объединений совладельцев многоквартирного дома земельных участков, на которых расположены жилые дома.

Кроме того, закон не учитывает нормы гражданского и земельного законодательства, сужает по сравнению с нормами Гражданского кодекса Украины и действующего Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" объем прав совладельцев совместного имущества в многоквартирном доме, что является нарушением статьи 22 Конституции Украины, по которой при внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав.

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