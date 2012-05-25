Киевсовет снизил арендную плату за помещения для инвалидов, партий, творческих союзов и спорта

Киевсовет снизил размер арендной платы за имущество территориальной общины, которое передается для развития спорта в городе, инвалидам, членам творческих союзов и политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Киевсовета в четверг. За него проголосовали 95 из 111 зарегистрированных в зале депутатов.

Этим решениям депутаты внесли изменения в Положение об аренде имущества территориальной общины Киева, утвержденное решением горсовета от 22 сентября 2011 года.

Изменения были подготовлены Главным управлением коммунальной собственности столицы. Было предложено дополнить перечень субъектов, которые имеют право платить льготную арендную ставку за использование нежилых помещений коммунальной собственности, и предусмотреть установление арендной платы в размере 1 грн в год за использование помещений для инвалидов, которые используют помещение под гаражи для специальных средств передвижения.

Кроме того, для размещения членов национальных творческих союзов и политических партий предлагается установить арендную плату в размере 1 грн в год за использование нежилых помещений площадью до 50 кв. м, за использование помещений более 50 кв. м для указанных категорий предлагается устанавливать арендную плату в размере 4% годовых от стоимости имущества, определенной экспертным путем.

С целью создания благоприятных условий для развития спорта и здорового образа жизни управление предложило установить арендную плату в размере 3% от стоимости имущества, определенной экспертным путем, при использовании нежилых помещений коммунальной собственности для размещения физкультурно-спортивных заведений, деятельность которых направлена на организацию и проведение занятий разными видами спорта, спортивных клубов и субъектов хозяйствования, которые осуществляют другую деятельность в сфере спорта вместо арендной ставки 17% от стоимости имущества.

Одновременно было предложено дополнить виды назначений, по которым устанавливается арендная ставка в размере 25% от стоимости имущества для фитнес-центров, как это действует для тренажерных залов.

Депутаты согласовали такие изменения в механизме начисления арендной платы за имущество территориальной общины города, которое передается в аренду.

В решении отмечается, что срок действия регуляторного акта не ограничен.