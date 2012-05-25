Киевсовет не захотел отменить свои резонансные решения по аренде земли

Депутаты Киевсовета не поддержали проект решения, подготовленный КГГА, о признании утратившим действие предыдущего решения горсовета от 10 июля 2003 г., согласно которому ООО «Пегас Плюс» было передано в аренду земельный участок на Андреевском спуске, 20-а.

Как передает корреспондент УНИАН, в вынесенном вчера на рассмотрение депутатов проекте решения отмечается, что сегодня земельный участок замусорен, обустройство сезонной торговой площадки общественного питания обществом не проведено. Кроме того, на сегодняшний день уже закончился срок аренды земли – он истек в 2009 г.

Тем не менее только 52 депутата из 107 зарегистрированных в сессионном зале поддержали проект о расторжении соглашения с ООО «Пегас Плюс».

Еще двумя проектами решений депутатам предлагалось расторгнуть договоры аренды земли: с ООО «МАГ-К», которому передавалась земля в Святошинском лесничестве для строительства кафе, и с ГУ МВД Украины о передаче земли на ул. Гоголевской, 7, где планировалось жилищное строительство. Оба землеотвода вызвали возмущение общественности и социальную напряженность. Учитывая это, КГГА подготовила соответствующие проекты решений Киевсовета об отмене предыдущих решений депутатов.

За проект по ул. Гоголевской проголосовало всего 13 из 108 зарегистрированных депутатов, по участку в Святошинском лесопарковом хозяйстве – 44 из 105.