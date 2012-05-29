В Крыму продали на аукционе право аренды на 65,3 га за 7,5 млн грн

Крымский филиал госпредприятия "Центр государственного земельного кадастра" сегодня на первом в этом году аукционе в регионе продал право аренды на 20 лет земельного участка 65,3 га за 7,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земельным ресурсам.

Стартовая цена земли в районе озера Чокрак составляла 756 тыс. гривень.

«За участок, на котором должен быть построен бальнеологический лечебно-оздоровительный комплекс, боролось 2 претендента, - оба представители крымских компаний. Покупатели не скупились и сами увеличивали цену не на шаг аукциона, а на 200-300 тысяч. Окончательная цена была предложена в течение 10 минут с начала торгов. Победила компания "Боспорская хора"», - говорится в пресс-релизе.

Эта земля выставлялась на аукцион в марте, но тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в 2011 году провели четыре аукциона, продав землю общей площадью 50,6 га за 20,5 млн грн.