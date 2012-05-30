Киев входит в топ-5 городов Европы по средней цене гостиничного номера - эксперты

Киев входит в топ-5 городов Европы по средней цене гостиничного номера за ночь, которая составляет 266 долл.

Об этом говорится в отчете о развитии гостиничного сегмента в Киеве компании Jones Lang LaSalle Hotels, переданном УНИАН.

По оценкам компании, текущая стоимость гостиничного номера уступает докризисной почти на 30% (на середину 2007 года).

Оценивая влияние Евро-2012 на гостиничный сегмент столицы, эксперты компании отмечают, что ажиотажный девелопмент гостиничных проектов перед чемпионатом приведет к почти двукратному увеличению объема предложения на рынке к 2015 году.

«Проведение чемпионата Евро-2012 и финансовые преференции, предложенные инвесторам со стороны государства, стимулировали всплеск строительства гостиниц, который уже в ближайшее время может повлиять на баланс рынка. К концу 2015 года на рынок Киева должно выйти еще 2 279 номеров высокого и среднеценового стандарта, что увеличит текущее предложение на 83%», - сказала исполнительный вице-президент, руководитель Jones Lang LaSalle Hotels про России и СНГ Марина Усенко.

По ее мнению, первоначальные надежды отельеров на существенное увеличение объемов бизнеса в связи с проведением Евро-2012 не оправдаются, так как бронирование билетов на матчи четвертьфинала и финала, которые пройдут в Киеве, осуществляется крайне медленно.

По оценкам экспертов, текущий год может оказаться нелегким для гостиниц Киева в связи с вероятным замедлением бизнеса из-за игр в рамках Евро-2012 в июне, а также предстоящими в октябре парламентскими выборами, которые, как ожидается, «заморозят» многие бизнес-проекты.

М. Усенко считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе увеличение предложения на гостиничном рынке качественных отелей, в том числе, появление сетевых гостиниц нижнего ценового сегмента, при понижении объемов бизнеса вряд ли позволит тенденции роста сохраниться.

«Если спрос на гостиничные номера не начнет расти сравнимыми темпами, можно ожидать, что повышение уровня конкуренции приведет к ценовым войнам между гостиницами и, как результат, к общему снижению операционной рентабельности для всех отелей города», - отметила она.

По данным компании, в Киеве существует 9 800 номеров в 133 зарегистрированных гостиницах, при этом только 28% от общего объема фонда (2 759 номеров) можно отнести к современному стандарту.

В компании отметили, что гостиницы современного стандарта завершили 2011 год с загрузкой в 61,9% и средней стоимостью номера в 266 долл.