В Киеве 5 июня откроется первая в Украине гостиница Ramada Encore Kiev

В Киеве 5 июня т.г. откроется первая в Украине гостиница Ramada Encore Kiev под управлением американского гостиничного оператора Wyndham Hotel Group.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гостиницы.

Как указывается в сообщении, гостиница расположена по адресу Столичное шоссе, 103 в составе многофункционального комплекса «Домосфера», девелопером которого выступает группа компаний DeVision .

Номерной фонд 20-этажной гостиницы составит 264 номера и 58 апартаментов. В инфраструктуру гостиницы войдет конференц-зал из 7 залов, двухуровневый паркинг на 515 машиномест, 2 фитнес-центра. В гостинице расположены ресторан итальянской кухни La Moda, два бара и Hub.

От гостиницы будет организован бесплатный трансфер в аэропорт и центр города.

Как сообщал УНИАН, в начале 2011 года группа компаний DeVision планировала к 2012 году ввести в эксплуатацию первую в Украине трехзвездочную гостиницу Ramada Encore в Киеве под управлением американского гостиничного оператора Wyndham Hotel Group.

Компания Wyndham Hotel Group, входящая в структуру группы компаний Wyndham Worldwide (США), объединяет около 7190 отелей. Отели компании расположены в 65 странах и развиваются под 15 брендами. Сеть Ramada включает более 900 отелей в 45 странах мира, которые функционируют под брендами Ramada Encore, Ramada Hotel, Ramada Hotel & Suites, Ramada Plaza, Ramada Resort.

В ноябре 2007 года компания Ukrainian Hotels приобрела у Wyndham Hotel Group право на открытие в Украине сети отелей Ramada.

Компания DeVision (Киев) с 2002 года занимается строительством и эксплуатацией объектов недвижимого имущества. На сегодняшний день DeVision владеет и развивает 8 проектов коммерческой и жилой недвижимости в Киеве и Киевской области.