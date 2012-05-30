Жители Украины за четыре месяца оплатили ЖКУ на 94,6%

Жители Украины в январе-апреле 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 16,4 млрд грн, что составляет 94,6% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Винницкой и Сумской областях (108,6-100,6%), самый низкий – в Крыму, Днепропетровской области и Севастополе (88,7-91,2%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в апреле т.г. уменьшилась на 4,9% по сравнению с апрелем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 324,1 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле 2012 года уменьшилась на 6,9% по сравнению с мартом 2012 года и на конец апреля т.г. составила 12 млрд 586,8 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,9 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины, кроме Севастополя.

В частности, в апреле задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 30,9% владельцев лицевых счетов, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 21,2%, за вывоз бытовых отходов – 22,4%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,4%, за газоснабжение – 20,7%.

В январе-апреле население уплатило за электроэнергию 3 млрд 816,2 млн грн, что составляет 205,6% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Севастополе, Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (368-308%), самый низкий – в Черниговской и Сумской областях (110,8-129,3%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец апреля 2012 года составила 2 млрд 982,6 млн грн.

В январе-апреле население Украины заключило 22,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 59,1 млн грн, а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 55,7 млн грн.

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