Депутат предлагает стройкомпаниям с госдолей больше 75% землю под застройку без аукционов

Народный депутат Олег Надоша (Партия регионов) предлагает строительным компаниям, в уставном капитале (УК) которых государственная или коммунальная доля акций превышает 75%, выделять землю под застройку без аукционов.

Об этом говорится в законопроекте №10536 "О внесении изменений в статью 134 Земельного кодекса Украины (относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья)", внесенном в парламент 25 мая т.г.

Документом предлагается приравнять стройкомпании с долей в УК выше 75% государства или города к коммунальным и государственным предприятиям и обеспечить передачу земельных участков государственной или коммунальной собственности в собственность или аренду под застройку без проведения земельных торгов.