Участвовать в программе ипотеки под 3% могут не только очередники - постановление

Кабинет министров Украины своим постановлением №465 от 23 мая т.г. внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Текст документа обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, из постановления исключен пункт, касающийся объемов обеспечения доступным жильем очередников (30 тыс. квартир в текущем году).

Также в рамках программы квартиры можно приобрести не только в незавершенных объектах, но и в нереализованных заказчиками объектах, принятых в эксплуатацию после 2009 года.

Право собственности на жилье в объектах, принятых в эксплуатацию после 2009 года, регистрируется в установленном порядке заказчиками (управителями).

Порядок и условия кредитования заемщика и финансирования строительства объектов и приобретения жилья с привлечением кредитных средств устанавливаются в соответствии с внутренними правилами банка.

При этом в качестве обязательного собственного взноса заемщика, который не превышает 25% стоимости жилья и по желанию заемщика может быть увеличен, могут засчитываться средства, уплаченные заемщиком за превышение нормативной площади и расчетной стоимости квартиры.

Постановление уточняет, что частичная компенсация процентов предоставляется заемщикам, прежде всего, находящимся на квартирном учете и молодым семьям, имеющим детей.

Расчетная стоимость жилья устанавливается с учетом места проживания граждан (ранее - места пребывания заемщика на квартирном учете).

Согласно документу, для заключения договора частичной компенсации процентов заемщик подает документы распорядителю бюджетных средств низшего уровня (ранее - и банку). При этом исключен пункт о предоставлении справки о пребывании граждан на квартирном учете. Заемщик также должен подать документ о своих доходах и доходах семьи за последние шесть месяцев.

Из постановления исключен пункт, разрешающий заемщику отчуждение жилья только гражданам, соответствующим требованиям, установленным данным порядком и подавшим заявление о предоставлении частичной компенсации процентов.

Предоставление частичной компенсации прекращается, если среднемесячный доход заемщика и членов его семьи в расчете на одного человека превышает десятикратный (ранее - пятикратный) размер среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

При этом если заемщик досрочно разорвал договор с застройщиком, он обязан в трехмесячный срок вернуть всю сумму полученной компенсации за весь период действия договора.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешевая ипотека обречена на провал без госпрограммы с продлением финансирования - эксперт