Кабмин выделил 12 млн грн на восстановление санатория «Крым» в Партените

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны 12,4 млн грн для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 7-8 февраля 2012 года на объектах Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» в поселке Партенит (АР Крым). Как сообщается на сайте Кабинета министров, соответствующее распоряжение правительства № 315-р принято 28 мая. Согласно документу, средства будут выделены за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

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