Четыре банка подтвердили участие в программе доступного жилья

Четыре украинских банка подтвердили свое участие в программе Президента по предоставлению дешевых кредитов для обеспечения граждан Украины доступным жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

По данным министерства, согласие работать по всей территории Украины дали «Ощадбанк» и «Укргазбанк». В Киеве – «Финансы и Кредит» и «Брокбизнесбанк». При этом А.Близнюк отметил, что подготовительная работа по предоставлению дешевых ипотечных кредитов уже проведена.

«Разработана вся нормативная документация, готовы проекты договоров между людьми и банками, между людьми и застройщиками, между людьми и уполномоченными структурами, которые будут компенсировать 13% (по кредиту - УНИАН)», - сказал А.Близнюк.

По данным Минрегионана, на сегодняшний день около 4,5 тыс. граждан Украины изъявили желание получить ипотечный кредит, 2,1 тыс. граждан начали подбирать для себя квартиры у застройщиков и готовить документы, необходимые для получения дешевых кредитов.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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