Ипотеку под 3% будут выдавать по принципу «единого окна»

Работа с гражданами, которые хотят получить ипотечный кредит с частичной компенсацией процентов для приобретения жилья, будет проходить по принципу «единого окна».

Об этом сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«В регионах будут действовать офисы по принципу «единого окна». В областных центрах они будут создаваться на базе региональных отделений Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству или других распорядителей средств низшего уровня. В других населенных пунктах - на базе местных отделений банков », - сказал он.

По словам А.Близнюка, гражданин, приняв решение взять ипотечный кредит с частичной компенсацией процентной ставки, должен прийти туда с минимально необходимым набором документов. Это, в частности, оригинал и копия паспорта, копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справка о составе семьи, копия свидетельства о браке (при наличии), копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии), справка "Форма-3" из ЖЭКа либо справка от паспортиста из общежития или договор об аренде квартиры установленного образца - если гражданин не стоит на квартучете (или справка о пребывании на учете граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в улучшении жилищных условий), документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние шесть месяцев.

По данным Минрегиона, в «едином окне» будут одновременно работать представители облгосадминистрации или распорядителя средств низшего уровня, банка и застройщика.

«Все дальнейшие действия осуществляются между местными властями (распорядителем средств), банком и застройщиком, преимущественно в электронной форме. Гражданина приглашают в офис «единого окна» для подписания трех договоров после необходимых процедур принятия и согласования решений, которые осуществляют местные власти, банк и застройщик», - отметил глава Минрегиона.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, на сегодняшний день около 4,5 тыс. граждан Украины изъявили желание получить ипотечный кредит, 2,1 тыс. граждан начали подбирать для себя квартиры у застройщиков и готовить документы, необходимые для получения дешевых кредитов.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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