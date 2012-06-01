В Луганске начали строительство Ледового дворца стоимостью 37 млн грн

В Луганске 1 июня началось строительство нового современного спортивного сооружения с искусственным льдом - Ледового дворца стоимостью 37 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета со ссылкой на управление архитектуры и градостроительства.

По информации управления, финансирование строительства осуществляется из государственного бюджета.

Генеральным подрядчиком строительства выступает киевская компания - ООО ПСК «Центрэнергострой». В строительстве будут принимать участие и субподрядные организации, среди которых ООО «Данко» из Донецка и местные строительные организации.

Согласно сообщению, работу планируют завершить к концу текущего года.

Под данный объект выделен земельный участок площадью в 1 гектар. При этом здание в плане имеет размеры 70 на 40 метров, а площадь ледовой арены – 2826,65 кв. м, что соответствует европейским стандартам. Данное поле позволит проводить различные спортивные соревнования. На первом этаже здания планируется разместить подсобные помещения: гардеробную, раздевалки, душевые, а на втором – зал на 450 посадочных мест.