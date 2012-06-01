Гостиный двор в Киеве хотят сделать трехэтажным

Согласно проекту реконструкции Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади в Киеве, это будет трехэтажный дом (сейчас два этажа – УНИАН) с обустроенной над внутренним двором крышей и вмонтированным в нее внешним освещением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, проект был представлен членам градостроительной секции архитектурно-градостроительного совета депутатом Киевсовета и архитектором Андреем Миргородским.

По его словам, новый Гостиный двор будет максимально приближен к архитектуре сооружения начала 19-го века и останется в рамках существующего фундамента. Будет полностью сохранена внутренняя галерея и ее смогут посещать все желающие.

Кроме того, будет благоустроен сквер, который относится к территории памятника. Его общая площадь достигает 4600 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Александра Бригинца, депутат связывался с автором проекта реконструкции в 80-х годах Гостиного двора.

«Валентина Шевченко категорически против тех изменений в реконструированном по ее проекту здании, которые предлагают внести новые владельцы. Она вместе со своими коллегами, известными архитекторами, готовит обращение к Президенту и премьер-министру с требованием не допустить фактического уничтожения путем реконструкции уникального сооружения», - сообщил А.Бригинец.

Он выразил надежду, что совместные действия неравнодушных киевлян и архитекторов заставят власти отказаться от «реконструкции» Гостиного двора.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2012 года Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для реконструкции здания Гостиного двора на Контрактовой площади. 23 мая Градостроительный совет сообщил, что ее специалисты раскритиковали реконструкцию Гостиного двора, которая приводит к существенным изменениям в любимом киевлянами сооружении.

Как отмечалось, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в здании Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. Г. Заболотного.

В связи с активными действиями застройщика сегодня Гостиный двор находится под постоянным наблюдением активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора - территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого пространства.