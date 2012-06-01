Для строительства доступного жилья в регионах отобрано 1,7 тыс. га

Для строительства жилья в регионах местными властями отобрано 628 площадок на 1,7 тыс. га земли, обеспеченных инженерной инфраструктурой, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как говорится в сообщении, такое жилье должно полностью соответствовать критериям программы удешевления ипотеки.

«Разработаны типовые проекты, 1 700 гектаров - 628 площадок с инфраструктурой - отобраны. Застройщики и государство теперь должны на основе выработанной совместно идеологии развернуть массовое строительство жилья», - сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

По его словам, не все застройщики готовы участвовать в программе удешевленной ипотеки из-за расчетной стоимости жилья, которая их не устраивает.

«Есть застройщики, которые считают, что лучше «придержать» квартиры, но продать дороже. А есть те, которые понимают, что за счет объема можно заработать и на рассчитанной Минрегионом цене. Работают нормальные рыночные механизмы», - отметил он.

По словам министра, цены за квадратный метр жилья, применяемые в программе удешевления ипотеки, рассчитаны на основе реальной стоимости работ, товаров и услуг. В расчетные цены заложена минимальная рентабельность, что позволит застройщикам работать не только безубыточно, но и с минимальной прибылью.

Напомним, согласно программе удешевленной ипотеки (под 3%), нормативная стоимость 1 кв. м жилья для Киева составляет 7 тыс. грн, Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя - 5 тыс. грн, для других населенных пунктов - до 4 тыс. грн. Для населенных пунктов, расположенных в 15-километровой зоне от Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%.