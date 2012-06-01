В Минрегионе считают вполне «подъемным» платеж заемщика по ипотеке под 3%

Расчеты экспертов Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства показывают, что сумма минимального ежемесячного дохода семьи, а также платежи по ипотечному кредиту под 3% для приобретения жилья вполне доступны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегиона.

В частности, по программе удешевления ипотеки за квартиру площадью 40 кв. м в Киеве заемщик реально будет выплачивать ежемесячно менее 3 тыс. грн.

«Для семьи из двух человек, которые проживают в Киеве, квартира площадью 40 кв. м при превышении на 25% предельной цены квадратного метра (предельная для Киева — 7 тыс. грн.), будет стоить 350 тыс. грн. Максимальная сумма первого взноса (25% от стоимости квартиры) составит около 90 тыс. грн (87 500 грн)», - сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

По словам министра, кредит, который будет погашать заемщик, составит 262 500 грн. А размер ежемесячного платежа - 5 527 грн (тело + проценты), из которых распорядитель средств низшего уровня должен вернуть заемщику 2 844 грн. Таким образом, реально заемщик заплатит всего 2683 грн.

Глава Минрегиона также отметил, что обязательным условием программы является определенный минимум суммы заработной платы всех членов семьи.

«Для соблюдения требований социальной защиты заемщика ежемесячный платеж не может превышать 40% совокупного среднемесячного дохода семьи. Таким образом, ежемесячный минимальный доход семьи заемщика должен составлять 6 708 грн», - уточнил он.

А.Близнюк также заверил, что государство будет гарантировать выплату частичной компенсации процентов заемщикам программы удешевления ипотеки.

«В типовом договоре, разработанном Минрегионом, определено, что выплату частичной компенсации гарантирует государство. Для того, чтобы сделать соответствующую статью госбюджета «защищенной», Минрегионом разработан, а правительством одобрен и направлен в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в 55-ю статью Бюджетного кодекса », - сообщил он.

По словам министра, средства в размере 1 млрд грн предусмотрены в государственном бюджете этого года и будут обязательно предусматриваться в бюджетах последующих лет. Согласно помесячной росписи, на июнь текущего года выделен первый транш в сумме 30 млн грн.

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