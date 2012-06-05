Генподрядчик строительства Национального стадиона в Варшаве объявил о банкротстве

Варшава. Генеральный подрядчик построенного к Евро-2012 Национального стадиона в Варшаве, одна из крупнейших строительных компаний Польши группа PBG объявила о начале процедуры банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, PBG, которая также строила стадионы в Познани и Гданьске, инициировала банкротство из-за проблем с финансированием своей деятельности, в том числе из-за долгов за выполненные работы.

"Причиной подачи заявления является сложная ситуация с ликвидностью, возникшая из-за необходимости реализовать контракты по строительству дорог, которые требуют значительных вложений капитала, отсутствием полных расчетов по контракту о сооружении Национального стадиона и затягивание переговоров с банками о финансировании", - отметила компания в своем заявлении.

PBG подала заявление в суд о банкротстве также двух зависимых от нее компаний: Hydrobudowa Polska и APRIVIA.

Как сообщал УНИАН, польская газета Rzeczpospolita сообщила о намерении около 40 компаний - субподрядчиков строительства Национального стадиона в Варшаве заблокировать доступ к арене, где в пятницу, 8 июня, состоится первый матч Евро-2012. Субподрядчики заявили, что государство задолжало им около 30 млн долларов за выполненные работы.

Справка УНИАН. PBG прошлом году получила более 45 млн долларов чистой прибыли, более 1 млрд долларов дохода. Вместе с тем в первом квартале этого года компания получила более 17 млн долларов убытков.

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