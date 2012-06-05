С 1 июля вступит в силу порядок предоставления сведений для расчета налога на недвижимость

Кабинет министров Украины своим постановлением №476 от 31 мая т.г. утвердил порядок предоставления органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и органами, осуществляющими регистрацию места проживания физических лиц, сведений, необходимых для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Текст постановления обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, субъектами предоставления сведений является Укргосреестр и территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы (ГМС).

Постановлением определено, что Укргосреестр и территориальные органы и подразделения ГМС представляют до 15 июля 2012 г., а в дальнейшем - ежеквартально в течение 15 дней после окончания налогового (отчетного) квартала органам государственной налоговой службы сведения по состоянию на первое число соответствующего квартала.

В частности, Укргосреестр представляет Государственной налоговой службе информацию об объектах жилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, в том числе нерезидентов, с указанием фамилии, имени и отчества физического лица, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, адреса и типа недвижимости, его регистрационного номера, общей и жилой площади недвижимого имущества, вида общей собственности (в случае, если такое имущество принадлежит на праве общей собственности), размера доли в праве общей собственности (в случае, если такое имущество принадлежит на праве общей долевой собственности), основания возникновения права собственности и даты государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Передача данной информации осуществляется на центральном уровне между Укргосреестром и ГНС в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

При этом территориальные органы и подразделения ГМС представляют соответствующим органам ГНС информацию о физических лицах, место жительства которых зарегистрировано (снято с регистрации) в соответствующем населенном пункте, с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, места жительства (страна, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса) и квартиры (до и после регистрации), серии и номера паспорта, свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, и даты выдачи после введения электронного учета регистрации места жительства физических лиц.

Передача информации о физических лицах осуществляется на уровне территориальных органов и подразделений ГМС и органов государственной налоговой службы в электронной форме.

До введения электронного учета регистрации места жительства физических лиц территориальные органы и подразделения ГМС подают информацию органам государственной налоговой службы по их письменному запросу.

Сведения, представляемые органам государственной налоговой службы, вносятся в информационную базу данных и используются с учетом ограничений, предусмотренных для налоговой информации с ограниченным доступом.

Предоставление сведений осуществляется на бесплатной основе.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, согласно статье 265 Налогового кодекса Украины, налог на недвижимость уплачивается в местный бюджет по месту регистрации объекта жилой недвижимости. Налог начисляется в размере 1% от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года за 1 кв. м жилой площади для квартир площадью до 240 кв. м и жилых домов площадью до 500 кв. м. При этом, если площадь квартиры превышает 240 кв.м, а площадь жилого дома – 500 кв. м, ставка налога составляет 2,7%.

При начислении налога на недвижимость физическим лицам налогооблагаемая жилая площадь уменьшается на 120 кв. м для квартиры и 250 кв. м для жилого дома

Начисление налога для физических лиц осуществляется налоговыми органами на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

При этом физические лица оплачивают начисленную сумму налога в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения (и соответствующих реквизитов для оплаты).

Вместе с тем, за неуплату налога физическими лицами предусмотрены штрафные санкции в размере 10% от суммы налога (либо от суммы занижения) при просрочке до 30 дней и 20% - при просрочке свыше 30 дней.

Введение налога на недвижимость планировалось с 1 июля 2012 года.