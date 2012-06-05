Кабмин уволил Миргородского с должности главы правления ГИУ
13:37, 05 июня 2012Недвижимость
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Кабинет министров своим распоряжением №317 от 31 мая т.г. уволил Виктора Миргородского с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения.
Об этом говорится в тексте распоряжения, обнародованном на правительственном портале.
Согласно документу, В.Миргородский уволен с 1 июня по собственному желанию.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 12 апреля 2010 г. №837-р назначил Виктора Миргородского председателем Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).
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