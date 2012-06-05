Кабмин уволил Миргородского с должности главы правления ГИУ

Кабинет министров своим распоряжением №317 от 31 мая т.г. уволил Виктора Миргородского с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения. Об этом говорится в тексте распоряжения, обнародованном на правительственном портале. Согласно документу, В.Миргородский уволен с 1 июня по собственному желанию. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 12 апреля 2010 г. №837-р назначил Виктора Миргородского председателем Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

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