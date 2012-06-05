В Киеве в мае количество сданных в аренду квартир выросло на 21,5%

В Киеве в мае сдано в аренду 1 664 квартиры, что на 21,46% выше показателей апреля, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty.

По данным агентства недвижимости, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (41% сделок), 40% приходится на двухкомнатные квартиры и 19% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (44%) приходится на квартиры стоимостью от 4,5 до 7 тыс. грн в месяц, 43% - в ценовой категории до 4,5 тыс. грн и 13% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, в апреле 2012 года в Киеве было сдано в аренду 1 370 квартир.