Стоимость жилья на первичном рынке Киева в мае выросла на 0,36%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2012 года выросла на 0,36% (6 долл.) – до 1 654 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем 1 312 долл./кв.м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 507 долл./кв.м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,24% (5 долл.) – до 2 051 долл./кв. м, Деснянском – на 0,38% (5 долл.) – до 1 328 долл./кв. м, Святошинском – на 1,13% (16 долл.) – до 1 434 долл., Днепровском – на 0,62% (9 долл.) – 1 469 долл., Оболонском районе – на 0,36% (6 долл.) – до 1 692 долл., Голосеевском – на 0,42% (7 долл.) – до 1 660 долл., Соломенском – на 0,74% (11 долл.) – до 1 488 долл., Подольском – на 0,74% (11 долл.) – до 1 490 долл., Дарницком районе – на 0,69% (9 долл.) – до 1 312 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,75% (19 долл.) – до 2 507 долл./кв. м.