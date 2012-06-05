ВР приняла за основу законопроект об инвентаризации недвижимости

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О технической инвентаризации объектов недвижимого имущества».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предусмотрено, что технической инвентаризации подвергаются дома, здания, сооружения всех видов и их комплексы, инженерные сети, элементы благоустройства, защитные сооружения гражданской защиты и гражданской обороны, мосты и искусственные сооружения, зеленые насаждения.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, технической инвентаризации могут подвергаться объекты недвижимого имущества, не завершенные строительством, самовольно построенные, бесхозные объекты, объекты инженерной инфраструктуры территориальных общин, объекты в стадии разрушения.

Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества осуществляются по их местонахождению.

В случае, если объект расположен на территории двух или больше административно-территориальных единиц, техническая инвентаризация осуществляются тем бюро технической инвентаризации, на территории обслуживания которого размещается большая по площади часть такого объекта.

Проектом предусмотрено, что работы по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества осуществляются при обязательном участии заявителя или его доверенного лица, в присутствии которого проводится обследование с обязательным подписанием им соответствующих документов.

Законопроект разделяет техническую инвентаризацию на первичную и текущую и определяет цель их проведения.

Проектом предусмотрено, что проведение технической инвентаризации в случае перехода права собственности на объект недвижимого имущества не является обязательным, проводится по договоренности сторон договора.

В проекте закона определен перечень документов, на основании которых будет осуществляться техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества.

Проектом предусмотрено, что на основе материалов технической инвентаризации составляются инвентаризационные дела, технические паспорта, справки-характеристики, справки о проценте готовности объектов недвижимого имущества, не завершенных строительством, справки о расчете доли и пр.

Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества, выдача соответствующих документов, предоставление сведений об объектах недвижимого имущества осуществляются по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления.

Проект определяет, что данные технической инвентаризации хранятся на бумажных и электронных носителях. Распорядителем информации из архива по технической информации является соответствующий орган местного самоуправления. Доступ к архиву обеспечивается путем предоставления информации по письменным запросам о получении информации.