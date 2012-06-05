На вторичном рынке Львова средняя стоимость жилья в мае снизилась на 0,21%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в мае 2012 года снизилась на 0,21%, или на 3 долл., – до 1 444 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 174 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 769 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья наблюдался в Шевченковском районе – на 0,24% (3 долл.) – до 1 277 долл., Зализнычном районе – на 0,68% (9 долл.) – до 1 331 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,40% (6 долл.) – до 1 502 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Лычаковском районе – на 0,52% (7 долл.) – до 1 335 долл., Сиховском районе – на 0,51% (6 долл.) – до 1 174 долл./кв. м, Галицком районе – на 0,84% (15 долл.) – до 1 769 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.