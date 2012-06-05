Жилье на вторичном рынке Одессы в мае подешевело на 0,07%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2012 года снизилась на 0,07% (1 долл.) – до 1 496 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался район Черемушки со средним показателем 1 219 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 703 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Приморском районе – на 0,35% (6 долл.) – до 1 703 долл., в районе Черемушки – на 1,30% (16 долл.) – до 1 219 долл.

При этом рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в районе Таирово – на 0,36% (5 долл.) – до 1 409 долл., в районе Молдаванка – на 1,67% (21 долл.) – до 1 282 долл., в поселке Котовского – на 0,74% (9 долл.) – до 1 229 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.