На вторичном рынке Донецка стоимость жилья в мае выросла на 0,17%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2012 года выросла на 0,17% (2 долл.) – до 1 170 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 820 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 405 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Кировском районе – на 0,70% (6 долл.) - до 864 долл./кв. м, Петровском районе – на 1,23% (10 долл.) – до 820 долл./кв. м, Киевском районе – на 0,91% (12 долл.) – до 1 332 долл., Калининском – на 0,58% (7 долл.) – до 1 207 долл., Пролетарском – на 1,18% (11 долл.) – до 943 долл., Буденновском районе – на 1,74% (17 долл.) – до 993 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском районе – на 0,43% (6 долл.) – до 1 405 долл., Ленинском – на 0,42% (4 долл.) – до 950 долл./кв. м, Куйбышевском – на 0,53% (5 долл.) – до 935 долл./кв.м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.