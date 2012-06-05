На вторичном рынке Харькова стоимость жилья в мае выросла на 0,75%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в мае 2012 года выросла на 0,75%, или 8 долл., – до 1 078 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 893 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 354 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Ленинском районе – на 0,75% (8 долл.) – до 1 078 долл., Коминтерновском – на 0,54% (5 долл.) – до 935 долл., Орджоникидзевском – на 0,64% (6 долл.) – до 941 долл., Московском – на 1,77% (17 долл.) – до 978 долл., Дзержинском – на 0,62% (83 долл.) – до 1 303 долл., Фрунзенском районе – на 0,70% (7 долл.) – до 1 005 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Червонозаводском районе – на 0,56% (5 долл.) – до 893 долл., Октябрьском – на 0,40% (4 долл.) – до 1 001 долл., Киевском – на 0,73% (10 долл.) – до 1 354 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.