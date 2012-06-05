Стоимость аренды квартир в Киеве в мае выросла на 1,8%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в мае 2012 года выросла на 1,79% (11 долл.) – до 625 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Святошинский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 387 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 616 долл./месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 616 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 799 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 933 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл. – до 518 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 850 долл., 3-комнатных – на 34 долл. – до 1010 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 397 долл., 2-комнатных – на 8 долл. – до 509 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 731 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 482 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 601 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 739 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 439 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 586 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 699 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. - до 411 долл., 2-комнатных – на 16 долл., до 552 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 717 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 387 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 522 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 665 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 393 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 538 долл., 3-комнатных – на 12 долл. – до 647 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл., до 389 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 495 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 613 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 400 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 523 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 667 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в апреле 2012 года выросла на 1,66% (10 долл.) – до 613 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.