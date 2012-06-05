Жилье на вторичном рынке Днепропетровска в мае подорожало на 0,17%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в мае 2012 года выросла на 0,17%, или на 2 долл., – до 1 179 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 940 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 366 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 0,15% (2 долл.) – до 1 366 долл., Красногвардейском районе – на 0,58% (7 долл.) – до 1 220 долл./кв. м, Индустриальном – на 0,38% (4 долл.) – до 1 068 долл., Самарском районе – на 0,40% (4 долл.) – до 1010 долл., Ленинском районе – на 0,75% (7 долл.) – до 940 долл./кв. м, Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,60% (6 долл.) – до 1002 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 0,30% (4 долл.) – до 1 327 долл., Кировском районе – на 0,41% (5 долл.) – до 1 213 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.