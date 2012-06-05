Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в мае стабилизировалась на уровне 1 860 долл./кв. м

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2012 года стабилизировалась на уровне 1 860 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 462 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 907 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Оболонском районе – на 0,57% (11 долл.) – до 1 925 долл., Соломенском – на 1,09% (18 долл.) – до 1 675 долл., Святошинском районе – на 0,69% (11 долл.) – до 1 595 долл., Деснянском районе – на 0,53% (8 долл.) – до 1 510 долл./кв. м, Подольском – на 1,12% (19 долл.) – до 1 719 долл., Дарницком районе – на 0,90% (13 долл.) – до 1 462 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Печерском районе – на 1,16% (34 долл.) – до 2 907 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,51% (12 долл.) – до 2 349 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,90% (16 долл.) – до 1 758 долл., Днепровском районе – на 0,69% (11 долл.) – до 1 577 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2012 года стабилизировалась на уровне 1 859 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.