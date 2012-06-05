Компенсацию процентов по ипотеке под 3% могут отнести к защищенным расходам бюджета

Кабинет Министров Украины предлагает отнести к защищенным расходам государственного бюджета компенсацию процентов, уплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

Об этом говорится в законопроекте №10557 “О реализации социальных инициатив Президента Украины относительно удешевления стоимости ипотечных кредитов”, внесенном в парламент 5 июня т.г.

Документом планируется внести данное изменение в статью 55 Бюджетного кодекса Украины.

В законопроекте также предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, согласно которым право аренды земельного участка удостоверяется договором аренды земли или договором отчуждения права аренды земли, зарегистрированным в соответствии с законом.

При приобретении права аренды на земельный участок на основании договора отчуждения права аренды земли первоначальный договор аренды земли, право аренды на которую отчуждается, прилагается к договору отчуждения права аренды земли в каждом случае отчуждения.

На договоре аренды земельного участка орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество делает отметку о переходе права аренды земельного участка с указанием документа, на основании которого состоялся такой переход.

Изменением в ст. 37 Закона «Об ипотеке» предлагается определить, что договор об удовлетворении требований ипотекодержателя или предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, включенное в ипотечный договор, в случае обращения взыскания на предмет ипотеки (объект недвижимого имущества, права на земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства, объект незавершенного строительства и имущественные права на них) является документом, удостоверяющим право аренды нового арендатора, и подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Документом планируется внести изменения в ст. 8-1 Закона “Об аренде земли”, согласно которому право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности не может быть отчуждено его арендатором другим лицам, внесено в уставный капитал, передано в залог, кроме предусмотренных частью второй данной статьи случаев.

В частности, право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности из земель жилой и общественной застройки, на которой начато строительство, может быть отчуждено арендатором без согласия арендодателя на срок и на условиях, определенных первоначальным договором аренды. Отчужденное право аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

При этом в Государственном реестре прав предлагается регистрировать имущественные права на объекты незавершенного строительства и/или их части.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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