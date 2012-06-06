ГИУ с начала года рефинансировало 296 кредитов на 71,6 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-мае текущего года рефинансировало 296 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму 71,6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, средняя сумма кредита составляет 238 тыс. грн.

В ГИУ отметили, что по состоянию на 31 мая общее количество рефинансированных ГИУ кредитов составляет 4 821 кредит на сумму 753,6 млн грн.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным гражданам по программе ГИУ, составляет 13,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в первом квартале текущего года рефинансировало 160 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья, на общую сумму 42 млн грн.

В 2011 году ГИУ выкупило у банков-партнеров 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.