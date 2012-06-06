Уже зарегистрировано 5,1 тыс. желающих взять ипотеку под 3%

В Украине на 1 июня текущего года зарегистрировались 5,1 тыс. желающих поучаствовать в программе удешевленной ипотеки для приобретения жилья.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, на 1 июня для участия в программе по удешевлению кредитов на приобретение доступного жилья зарегистрировались пять тысяч сто граждан.

«К реализации в рамках программы определено 68 жилых объектов, в которых три тысячи триста одиннадцать квартир. Распорядителям бюджетных средств низшего уровня - непосредственным исполнителям программы, доведены бюджетные средства. То есть, условия созданы, и объем работы для начала достаточно значительный », - сказал он.

Н. Азаров высказал неудовлетворение темпами заключения кредитных соглашений.

Он потребовал от министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка и министра финансов Юрия Колобова обеспечить ежедневный мониторинг выполнения программы доступного кредитования жилья для граждан и ежедневных результатов в виде заключенных договоров.

«Обращаю внимание министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Близнюка и Министра финансов Колобова, что подписать бумаги и передать их исполнителям - это не завершение вашей работы и вашей ответственности. Процесс надо ежедневно жестко контролировать. Потому что это новое и сложное дело. А «на кону» - поддержание темпов жилищного строительства. И, что важнее - доверие людей. Я требую ежедневного мониторинга выполнения программы доступного кредитования и ежедневных практических результатов», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, на 31 мая т.г. около 4,5 тыс. граждан Украины изъявили желание получить ипотечный кредит, 2,1 тыс. граждан начали подбирать для себя квартиры у застройщиков и готовить документы, необходимые для получения дешевых кредитов.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.