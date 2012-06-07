ОСМД требуют от киевской власти решить вопрос с оформлением придомовых территорий

Представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) требуют от киевской власти решить вопрос с документальным бесплатным оформлением придомовых территорий жилых домов столицы, в соответствии с положениями Земельного кодекса.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил глава правления общественной организации «Ассоциация территориальная община» Сергей Дедов, 1 июня текущего года более 150 глав правлений ОСМД и ЖСК провели пикетирование Киевской городской государственной администрации с требованием решить земельные вопросы и другие проблемы функционирования ОСМД.

Он отметил, что за последние пять лет не решено ни одного вопроса жизнедеятельности ОСМД. «Не определен сегодня исполнитель услуг, не решены земельные вопросы. Ни один ЖСК и ОСМД не получил акт пользования или собственности на земельные участки», - добавил С. Дедов.

По его данным, только 23 из более тысячи ОСМД и ЖСК в Киеве имеют такие акты, а все другие дома юридически «висят в воздухе» и незаконно пользуются своими придомовыми территориями, а, следовательно, в любой момент могут их лишиться.

С. Дедов отметил, что такие прецеденты уже есть. К примеру, 15 июня т.г. Хозяйственный суд Киева по иску прокуратуры Голосеевского района обязал ОСМД «Белый дом» освободить придомовую территорию в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на землю, оставив за ОСМД только участок земли под домом.

Глава правления общественной организации «Союз собственников жилья Дарницы» Богдан Гребенюк отметил, что некоторым ОСМД предлагают брать землю в аренду на пять лет, однако объединения в таком случае будут вынуждены платить высокий налог на землю, а стоимость оформления документов в Киеве составляет 60-80 тыс. грн, что в свою очередь приведет к увеличению коммунальных тарифов для жильцов домов.

«На сегодняшний день, чтобы законно оформить свою придомовую территорию, почти 300 домов уже разработали и подали документацию на оформление этих территорий. Но, по нашей информации, за последние 5 лет ни одному дому не были предоставлены земельные участки в собственность или пользование», - добавил он.

Б. Гребенюк также отметил, что неопределение границ придомовых территорий и отсутствие оформленной документации на землю приводит к тому, что киевляне не понимают, как рассчитываются тарифы за уборку придомовых территорий и обслуживание инженерных сетей, находящихся на них.

С. Дедов сообщил, что по итогам встречи с первым заместителем председателя КГГА Александром Мазурчаком в ходе пикетирования, в администрации пообещали, что КГГА признает, что взятие придомовой территории в аренду неприемлемо для ОСМД и ЖСК.

«Удалось выбить разрешение на то, что 400 ЖСК и ОСМД максимум за две недели получат свои новые тарифы, которые лежали без утверждения. Более того, КГГА обязалась, что теперь тарифы будут утверждаться на протяжении 30 дней и не более... Будут справки даваться в отдел льгот и субсидий о том, что этот тариф действует», - сказал С. Дедов.

Кроме того, удалось договориться о создании трех рабочих групп по согласованию тарифов, по работе с «Киевэнерго» и «Киевводоканалом», а также по земельным вопросам.

Б. Гребенюк добавил, что в КГГА пообещали на протяжении месяца разработать порядок оформления и передачи в собственность или пользование домов и придомовых территорий для ОСМД и ЖСК по специальным тарифам.

«Власть пообещала на протяжении двух недель пересмотреть и утвердить программу по оптимизации тарифов на коммунальные услуги. В частности, это касается вопроса компенсации домам за жильцов-льготников, что сейчас происходит очень напряженно и дома имеют огромные долги», - добавил он.