Бригинец: Андреевский спуск после ремонта превратился в автомагистраль

Депутат Киевсовета Александр Бригинец обратился в Госавтоинспекцию Украины с требованием объяснить, почему столичный Андреевский спуск, который с начала 90-х годов имеет статус пешеходного, после ремонта неожиданно превратился в интенсивную автомагистраль.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата от «БЮТ-Батькивщины», главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма А.Бригинца.

«Я требую от ГАИ дать объяснение, почему на Андреевском спуске, который является пешеходной зоной и по которому движение транспорта запрещено в принципе, началось интенсивное автодвижение. Почему нет поста ГАИ, который не допускал бы это движение, ведь в аналогичной ситуации на Крещатике есть достаточно сотрудников ГАИ, которые не пропускают транспорт в дни, когда движение запрещено? Если пешеходный статус Андреевского спуска отменен, то кем и на основании какого решения?», - говорится в письме к начальнику Управления ГАИ МВДУ генерал-майору милиции В.Лозовому.

Депутат отметил, что если кто-то и разрешил движение транспорта по Андреевскому спуску, необходимо убедиться, что он имел для этого достаточно полномочий.

Кроме того, А.Бригинец напомнил, что Инспекция Госархстройконтроля не дала разрешение на ввод спуска в эксплуатацию, следовательно, даже если кто-то и отменил пешеходный статус, движение по этой улице недопустимо.

Как известно, открытие Андреевского спуска уже происходило дважды: 25 мая и 3 июня, но юридически спуск до сих пор остается строительным объектом.

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