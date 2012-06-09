В центре Киева установили более 2 тысяч новых урн для мусора

В центральной части Киева коммунальные службы установили более 2 тысяч новых пластиковых урн для сбора мусора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак на брифинге.

По его словам, одной из особенностей таких урн является их жаростойкость – они выдерживают температуру до +120 градусов по Цельсию.

Кроме того, сказал А.Мазурчак, в городе расставлены 168 контейнеров для сбора мусора, и в наличии еще есть около 200 резервных контейнеров, которые будут оперативно задействованы в случае необходимости.

В отношении уборки официальной фан-зоны первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что для соблюдения чистоты и надлежащего санитарного состояния территории городская власть задействовала дополнительные силы коммунальных служб, увеличены количество дворников, а также интенсивность уборок. Кроме того, будет выделен специальный пылесос, с помощью которого будут убирать мелкий мусор и окурки от сигарет.

Службы города ежедневно проводят контроль чистоты и, в зависимости от потребностей, будут увеличивать количество урн, контейнеров для мусора, будут привлекать большее количество работников и пр.