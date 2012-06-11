В Луцке обрушился подъезд жилого дома. Двое человек погибли, 8 семей потеряли жилье

В Луцке по факту гибели двух человек в результате обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной государственной администрации.

По их данным, погибшие - люди пенсионного возраста.

Что касается пострадавших, то 8 семей, которые потеряли жилье, получат его в ближайшее время в новостройках города: 4 – за счет облгосадминистрации и 4 – за счет горисполкома, заверил председатель областной государственной администрации Борис Климчук.

Также в сообщении отмечается, что, кроме помощи по 10 тыс. грн, всем пострадавшим семьям будет предоставлено по 5 тыс. грн помощи от областной организации Партии регионов и благотворительного фонда «Родная Волынь». Кроме того, Фонд Игоря Палицы «Новый Луцк» уже сегодня выделил по 10 тыс. грн семьям двух погибших.

Сейчас 77 жильцов разрушенного дома поселены в гостинице «Свитязь». Всего на отселение планируются 123 чел. Часть из них временно будет проживать у родственников. Всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Люди обеспечены питанием.

Как отмечается в сообщении, губернатор доложил о ситуации, которая произошла в Луцке на ул. Ривненской, Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как сообщал УНИАН, вчера в Луцке в 4.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

Разрушено 8 квартир. Всего в доме 6 подъездов.