Новые правила оценки недвижимости взвинтят стоимость сделки

На рынке недвижимости заработали новые правила, которые касаются оценки недвижимости. Согласно приказу Минюста (№766/5), теперь нотариусы имеют право заверять договоры купли-продажи или обмена недвижимости только при наличии независимой оценки.

Система оценки имущества полностью изменена в соответствии с Налоговым кодексом и Законом о Фонде государственного имущества. Оценочная деятельность в целях налогообложения теперь определена как исключительный вид деятельности с новым квалификационным направлением - «Оценка в целях налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством».

В принципе, главное нововведение – оценщик, должен иметь частную форму собственности, быть субъектом хозяйствования, оценка должна быть для него исключительным видом деятельности. Он также должен иметь сертификат субъекта оценочной деятельности с обязательным включением в Государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности.

С одной стороны, данным приказом соблюден единый подход к налогообложению, с другой – финансовая составляющая в сделках с недвижимостью вырастет в разы.

Как отмечает народный депутат, член парламентского комитета по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики Виктор Матчук, «власть в Украине фактически остановила рынок продажи недвижимости и земельных участков. С 5 июня нотариусы не имеют права удостоверять договоры с движимым и недвижимым имуществом, если оценку не проводил сертифицированный субъект оценочной деятельности. А таких людей, которые уполномочены осуществлять оценку имущества, на всю Украину сейчас определено всего 40. Ранее в Украине работали 9 тысяч сертифицированных оценщиков».

«На практике это означает, что все 9 тысяч оценщиков, которые до сих пор работали в Украине, не могут осуществлять оценку имущества. Им никто не даст на это разрешение, потому что они не осуществляют деятельность исключительно по одному виду - оценка», - поясняет Матчук.

При этом, по его словам, «Фонд государственного имущества тайно и в чрезвычайно сжатые сроки определил 12 фирм, где работает всего 40 оценщиков, которые получили разрешение на оценку имущества по всей Украине. Всех других экспертов не допускают без специального обучения к получению такого разрешения. Конкурентная среда на рынке оценщиков практически уничтожена. Его монополизировали и отдали на откуп неизвестно кому».

Кроме того, подчеркивает депутат, после таких нововведений услуги по оценке имущества для украинцев подорожают. «Дело в том, что эти 40 экспертов каждую свою оценку должны пропустить через еще одну организацию - собственника так называемой системы управления качеством. Для людей это аукнется дополнительной суммой, равной половине стоимости самой оценки. Для примера, если раньше средняя стоимость оценки квартиры составляла 1000 гривен, то теперь оценщикам придется заплатить 1500 гривен», - отметил нардеп.

По мнению Матчука, путем внедрения такого механизма в Украине запускается, по сути, новая Тендерная палата. «Новые правила вводят грандиозную схему откатов, коррупции и уничтожают целую отрасль для малого и среднего бизнеса. Все операции с продажей имущества в Украине переходят в руки мафии. Успешное, к сожалению, внедрение этой схемы показывает истинную цену, чего в действительности стоят утверждения властей о борьбе с коррупцией и улучшении инвестиционного климата », - резюмировал депутат.

То есть, теперь каждый, кто захочет продать свою недвижимость, прочувствует все прелести нововведения на своей шкуре. Конечно, имеющих квартирку или домик с земельным участком в вип-зонах это мало коснется, им ли переживать за пару-тройку дополнительно уплаченных тысяч гривен (кстати, нормативная денежная оценка земель завершена только в 9 регионах Украины). А вот среднему украинцу приведение законодательства к единому налоговому стандарту еще как аукнется. Хотя, за что платит налог, будет знать точно. Как отмечали чиновники, данное новшество реализовано во избежание в будущем всевозможных имущественных споров. Стоит также отметить, что оценщик не будет выезжать на объект. Определять стоимость вашей недвижимости будут избранные в режиме телефонного звонка либо согласно оформленной клиентом заявки. Таким образом, вся ответственность переложена на заказчика. Что касается коррупции, то исключить «дружественный жест» оценщика нельзя. Как итог – занижения базы налогообложения, что повлечет за собой потери бюджета Украины.

Нана Черная (УНИАН)