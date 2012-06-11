ЕБРР кредитует Multi Corporation B.V. в целом на 52,1 млн евро на строительство ТЦ во Львове

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить нидерландской компании Multi Corporation B.V. 6 млн евро субординированного кредита и организовать синдицированный кредит на 46,1 млн евро на создание торгового центра во Львове.

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Объект будет создан на территории бывшей промышленной зоны рядом с историческим центром города.

Общая стоимость проекта составляет 90 млн евро.

Решение о выделении средств будет вынесено на рассмотрения совета директоров ЕБРР 10 июля 2012 года.

Справка УНИАН. ЕБРР в 2011 году в Украине заключил 41 новую сделку на сумму 1,02 млрд евро (1,3 млрд долл.).