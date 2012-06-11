Ипотеку под 3% тормозит недостаточное предложение квартир от застройщиков - Минрегион

Одна из главных проблем, которая тормозит выполнение программы удешевленного кредитования — это недостаточное количество предложений от застройщиков, считает министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегиона.

«На сегодня мы имеем 3 тысячи 311 квартир и 5 тысяч 100 желающих получить это жилье. Мы надеемся, что завтра это уже будет около 4 тыс. квартир. Но на сегодня мы имеем такую ситуацию, когда, например, в Винницкой области нет ни одной квартиры, но есть 140 желающих. Приходят письма, отчеты - нет предложений. А я говорю - нет желания! Это - наши с вами обязательства перед людьми. Ради людей Президент это сделал, а мы должны выполнять это, помогать людям!», - сказал министр.

По словам заместителя председателя правления АО «Ощадбанк» Антона Тютюна, единственным серьезным сдерживающим фактором для массовой выдачи кредитов является задержка с аккредитацией застройщиков в региональных отделениях финансового учреждения. При этом вся законодательная база для работы программы уже наработана.

По данным Минрегиона, на 7 июня для участия в программе определено 68 объектов, в которых для приобретения предлагается 3311 квартир. О своем участии в программе заявили «Ощадбанк» и «Укргазбанк» - с целью деятельности по всей территории страны, банки «Финансы и Кредит», «Брокбизнесбанк» - по Киеву, банк «Форум» - в Днепропетровской области, «Укрсоцбанк» - в Киевской, Николаевской и Черновицкой областях, «Укрэксимбанк» - в Хмельницкой области, «Проминвестбанк» - в Черниговской области, «Сбербанк России» - в Запорожской области.

В целом по Украине около 5,1 тыс. граждан изъявили желание получить ипотечные кредиты. Первый договор заключен в Сумах 15 мая. Впоследствии заключено еще 22 договора, по 11 в Киеве и Днепропетровской области. Прием документов от граждан через «единое окно» введен в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской и Ривненской областях.

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