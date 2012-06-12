С 13 июня заработают новые правила передачи объектов в коммунальную собственность

В среду, 13 июня, вступил в силу закон «О внесении изменений в закон Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности».

Об этом говорится в тексте закона, опубликованном в газете «Голос Украины» (№106 от 12 июня т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» (относительно уточнения отдельных положений) (№ 9051).

Законом предусмотрено, что не могут быть объектами передачи из государственной в коммунальную собственность: целостные имущественные комплексы предприятий, которые осуществляют деятельность, предусмотренную частями первой и второй статьи 4 Закона Украины «О предпринимательстве»; целостные имущественные комплексы казенных предприятий; имущество предприятий, списанное в установленном законодательством порядке; объекты, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке (кроме объектов жилищного фонда и общежитий, недвижимого военного имущества, высвобождаемого в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины); объекты, строительство которых фактически продолжается за счет государственных капитальных вложений, до введения их в эксплуатацию; объекты, относительно которых есть соответствующее решение об их приватизации.

Данным законом предусмотрено, что решение о передаче объектов жилищного фонда, общежитий и других объектов социальной инфраструктуры в коммунальную собственность принимаются органами, уполномоченными управлять государственным имуществом, самоуправляющимися организациями при согласии соответствующих сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, а в общую собственность территориальных общин сел, поселков, городов - при согласии районных или областных советов.

Предложения относительно передачи объектов жилищного фонда, общежитий и других объектов социальной инфраструктуры, которые принадлежат предприятиям, согласовываются с этими предприятиями, а относительно передачи объектов жилищного фонда (кроме общежитий) и других объектов социальной инфраструктуры, построенных за счет средств предприятий, - также с трудовыми коллективами этих предприятий. Предложение считается согласованным с трудовым коллективом предприятия при наличии решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от общего количества работников предприятия.

Из государственной в коммунальную собственность передаются бесплатно такие объекты: жилые дома и общежития, в частности военных городков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины (вместе с встроенными и пристроенными нежилыми помещениями), в том числе те, строительство которых не завершено; объекты социальной инфраструктуры государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС», расположенные на территории города Славутич, и другие объекты (здания, сооружения, помещения, в том числе объекты незавершенного строительства), которые необходимы для реализации инвестиционных проектов в пределах специальной экономической зоны «Славутич» с целью создания дополнительных рабочих мест.

Также передаются бесплатно при условии принятия органами местного самоуправления обязательства использовать по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность такие объекты: учебные заведения, заведения культуры (кроме кинотеатров), физической культуры и спорта, здравоохранения (кроме санаториев, профилакториев, домов отдыха и аптек), социального обеспечения, детские оздоровительные лагеря, в том числе те, строительство которых не завершено; недвижимое имущество для размещения органов местного самоуправления (в случае отсутствия собственных помещений), развития сети заведений, указанных в абзаце пятом этой части; целостные имущественные комплексы предприятий теплоснабжения, теплоэлектроцентрали, котельные с тепловыми сетями, которые производят тепловую энергию для потребителей услуг жилищно-коммунальной сферы, бюджетных учреждений и организаций. Кроме того, бесплатно передаются объекты инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного и газового хозяйства, связанные с поставками потребителям воды, газа, отведением и очисткой сточных вод, а также объекты благоустройства населенных пунктов; военные городки (имущественные комплексы), другое недвижимое и отдельное индивидуально определенное (подвижное) военное имущество (кроме всех видов вооружения, боевой техники и боеприпасов), которое высвобождается в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины и не планируется к использованию в Вооруженных Силах Украины и не включено в соответствующий перечень военного имущества, которое подлежит отчуждению (кроме жилых домов и общежитий, бесплатная передача которых осуществляется в соответствии с абзацем вторым части первой этой статьи); целостные имущественные комплексы предприятий и объекты городского и пригородного транспорта, дорожного хозяйства, специализированные предприятия по установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения вместе с имуществом, которое они обслуживают, а также акции (доли, паи) хозяйственных обществ, образованных на базе их имущества (в случае, если относительно них не было принято решение о закреплении их в государственной собственности); аэропорты гражданской и бывшие аэропорты военной авиации, которые не имеют возможности самостоятельно обеспечивать свою сертификационную пригодность, по предоставлению центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта и Министерства обороны Украины; водохозяйственные и гидротехнические сооружения, инженерная инфраструктура мелиоративных систем и ее отдельные объекты (кроме инженерной инфраструктуры общегосударственных мелиоративных систем и ее отдельных объектов).

Бесплатно могут передаваться также другие объекты права государственной собственности, если такие объекты не менее чем дважды предлагались к приватизации конкурентными способами, но не были проданы.