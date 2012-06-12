Неисполнительным главой совета директоров компании «XXI Век» назначен Ярославский

Неисполнительным главой совета директоров девелоперской компании «XXI Век» назначен Александр Ярославский, который опосредованно владеет компанией DCH IMMO Limited, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, на должность неисполнительного директора в составе совета директоров назначен Артем Александров, ранее занимавший должность одного из руководителей DCH.

При этом генеральный директор компании «XXI Век» Олег Салмин уволен с должности исполняющего обязанности главы совета директоров компании.

Также из совета директоров выведен неисполнительный директор компании Роман Насыров.

Как сообщал УНИАН, компания DCH IMMO Limited, владельцем которой опосредованно является Александр Ярославский, 18 мая т.г. завершила сделку по приобретению 50% акций компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век».

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.