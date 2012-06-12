Азаров за ужесточение санкций против строителей, "тормозящих" программу "Доступное жилье"

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым ужесточить санкции в отношении строительных организаций, установленные за задержку реализации программы по предоставлению доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе посещения компании «Киевгострой».

Он отметил, что правительство будет тщательно контролировать выполнение данной программы.

«Очень важно, чтобы эта программа работала как часы. Люди подписали договор, и мы будем жестко контролировать выполнение этого договора. Там предусмотрены санкции к строительной организации за задержки. Маленькие, я считаю, санкции. Надо посмотреть, чтобы они были более внушительными, чтобы строительная организация рублем отвечала за свою деятельность. Но, с другой стороны, мы должны строительным организациям и очень сильно помочь», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что помощь со стороны правительства строительным организациям может выражаться в предоставлении строительных площадок, коммуникационных сетей и инфраструктуры.

«Это уже наша обязанность. Я ставлю задачу, чтобы все программы по доступному жилью работали с очень серьезной поддержкой государства в плане развития инфраструктуры. Таким образом, на первом этапе мы сможем реализовать ту скромную задачу, которую перед собой поставили (на 2012 год - УНИАН). Но уже в следующие годы увеличить объем строительства по этой программе в разы», - сказал Н.Азаров.

Он высказал уверенность, что эта программа будет развиваться, несмотря на существующие сложности и проблемы.

Напомним, согласно программе удешевленной ипотеки (под 3%), нормативная стоимость 1 кв. м жилья для Киева составляет 7 тыс. грн, Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя - 5 тыс. грн, для других населенных пунктов - до 4 тыс. грн. Для населенных пунктов, расположенных в 15-километровой зоне от Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%.