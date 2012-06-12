ЧП в Донецкой области: в Торезе и Константиновке разрушились два жилых дома

В Донецкой области разрушились два дома в Торезе и Константиновке, пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, 11 июня в 20.25 в Торезе в двухэтажном доме, в котором никто не жил, произошло внезапное разрушение задней стены дома на площади 90 кв. м, боковой стены на площади 30 кв. м и межэтажного перекрытия на площади 70 кв. м. Спасатели разобрали завал: пострадавших и погибших не обнаружено.

В этот же день в Константиновке по улице Ленина произошло частичное разрушение стены и перекрытия в нежилых квартирах трехэтажного, на пять подъездов, жилого дома.

Вследствие разрушения кирпичной стены в квартире на втором этаже (площадь разрушения составила 12 кв. м) обрушились перекрытия в квартирах между первым и вторым этажами (площадь разрушения - 15 кв. м). Это привело к повреждению водоснабжения в пяти квартирах. В 42-квартирном доме, построенном в 1935 году, во время происшествия было заселено 13 квартир, в которых проживало 26 взрослых людей.

Спасатели МЧС погибших и пострадавших нет. Городскими властями жителям разрушенного дома предложено временное отселение в общежитие. Причина происшествия устанавливается.