Проблемами киевлян, которые не могут вселиться в новые квартиры, займется Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен в течение недели провести совещание при участии представителей СБУ и «Киевгорстроя», чтобы обсудить пути решения проблем граждан, вложивших средства в строительство жилья в Киеве, которые не могут его получить из-за того, что СБУ расследует злоупотребление киевской власти во времена мэра Леонида Черновецкого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«На этой неделе мы проведем совещание при участии СБУ, «Киевгорстроя» и инвесторов, и решим этот вопрос», - сказал премьер.

Такое решение Н.Азаров принял после того, как сегодня возле «Киевгорстроя» к нему обратились граждане, которые уже полгода не могут заселиться в собственные квартиры в связи с расследованием СБУ злоупотреблений киевской власти.

СБУ, в частности, изъяла оригиналы документов на право собственности, в связи с чем люди не могут попасть в свои квартиры.

Сразу же по возвращении в Кабинет министров, сообщают в пресс-службе правительства, Н.Азаров лично позвонил по телефону главе СБУ Игорю Калинину для выяснения, как можно помочь ни в чем не виновным людям.

В ходе разговора И.Калинин заверил, что 13 июня оригиналы документов будут возвращены «Киевгорстрою», и люди смогут вселиться в собственные квартиры.